Сирия итоги за сутки на 10 декабря 06.00: радикалы арестовали двух гражданских в Идлибе, курды напали на мирных жителей Дейр-эз-Зора

Сирия, 10 декабря. Радикалы арестовали двух гражданских в Идлибе, курды напали на мирных жителей северного района Дейр-эз-Зора, САА отбила атаку боевиков в Хаме. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: вели обстрел позиций радикальных исламистов в Идлибе, отразили атаку джихадистов в Хаме.

«Исламское государство»1: заявило об убийстве нескольких боевиков SDF в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: вела бои с «Нур ад-Дин аз-Зенки» в Алеппо, арестовала мирного жителя Идлиба.

«Сирийская свободная армия» (ССА): потеряла несколько боевиков в Алеппо.

Курды: напали на мирных жителей северных районов Дейр-эз-Зора, атаковали «Ахрар аш-Шаркия» в Алеппо, арестовали гражданского в Ракке.

Международная коалиция: продолжает наносить удары по жилым районам Хаджина.

Провинция Алеппо

Члены незаконных вооруженных формирований вновь нарушили режим прекращения огня, действующий в провинции Алеппо. В информационном бюллетене министерства обороны РФ сообщалось, что российские наблюдатели зафиксировали пять случаев стрельбы со стороны боевиков.

К западу от административного центра региона шли бои между «Тахрир аш-Шам» и «Нур ад-Дин аз-Зенки», передавал Twitter-канал (@Bosni94).

Военный источник писал на своей странице в социальной сети Twitter (@sayed_ridha), что командир незаконного формирования «Бригада Мохаммеда аль-Фатех» сбежал из Африна и сдался правительственным силам Сирии.

В северном пригороде административного центра провинции Алеппо детонировало самодельное взрывное устройство, сообщало информационное агентство Baladi News. Предполагается, что организаторы теракта покушались на одного из командиров группировки «Бригада Султана Мурада», однако в результате разрыва мины погиб гражданский, еще несколько человек получили ранения.

Военный Twitter-канал (@RisboLensky) опубликовал заявление YPG, в соответствии с которым боевики курдского ополчения открыли огонь по машине исламистов «Ахрар аш-Шаркия» недалеко от Африна. Представители YPG утверждали, что в результате атаки было нейтрализовано несколько радикалов.

Провинция Дейр-эз-Зор

На востоке провинции Дейр-эз-Зор в течение суток продолжалось противостояние между Демократическими силами Сирии (SDF) и захватившими ряд территорий в данной части региона бандами «Исламского государства».

Подконтрольные исламистам информационные каналы сообщали, что ИГ1 нейтрализовало несколько боевиков SDF в районе Аль-Бахра. Данное заявление опубликовал военный источник на своей странице в Twitter (@jisrtv).

Одновременно с этим курдские источники писали, что «демократические силы» ликвидировали более 10 членов ИГ в Хаджине и захватили у террористов здание местной больницы.

Позже Twitter-канал (@MasarPressNet) сообщил, что в городе детонировало самодельное взрывное устройство, что привело к потере четырех боевиков SDF.

Продвижение курдских военизированных отрядов поддерживают ВВС международной коалиции. По сведениям Twitter-канала (@MasarPressNet), самолеты возглавляемого США западного альянса продолжили наносить удары по жилым районам города, что создает опасность для гражданских.

Неизвестные боевики открыли огонь по автомобилю «демократических сил» в деревне Аль-Шухейль, писал местный источник в своем микроблоге в Twitter (@MasarPressNet).

Провинция Идлиб

Местный источник в провинции Идлиб передавал на своей странице в социальной сети Twitter (@jisrtv), что радикальные исламисты похитили мирного жителя населенного пункта Айн-Шеб.

Также Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) писал, что террористы подконтрольного «Джебхат ан-Нусре»1 альянса «Тахрир аш-Шам» напали на дом гражданского в поселении Айн Ларуз в южной части региона. Сообщалось, что в результате налета боевики арестовали хозяина дома.

В районе населенного пункта Телль аль-Карама в северной части Идлиба было обнаружено тело мирного жителя, сообщал Twitter-канал (@MasarPressNet). Обстоятельства смерти гражданского неизвестны.

SOHR писал, что после очередного провокационного обстрела расположений сирийской армии со стороны радикальных исламистов, на юге провинции возобновились столкновения между правительственными войсками и незаконными вооруженными формированиями.

Провинция Ракка

В административном центре провинции Ракка прогремел взрыв, передавал местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@Raqqa_SL). Данных о пострадавших не поступало. Напомним, курдские военизированные отряды, захватившие город, ведут работы по разминированию кварталов более года, однако Ракка остается одним из самых опасных районов Сирии.

Также сложной является гуманитарная ситуация в поселении. Информационное агентство Baladi News сообщает, что в Ракке зафиксирована эпидемия паротита. В основном, от заболевания страдают дети.

В то же время курдские радикалы продолжают проводить аресты гражданских. SDF взяли под стражу жителя района Фирдаус, передавал местный Twitter-канал (@MasarPressNet). Боевики Демократических сил Сирии (SDF) обвинили задержанного в связях с «Сирийской свободной армией» (ССА).

Неизвестные убили командира курдского военизированного отряда в районе Бустан, писал один из источников в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@MasarPressNet).

Провинция Хама

В северной части не прекращались перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными исламистами. Террористы пытались проникнуть на подконтрольные САА территории в поселении Суран, передавало информационное агентство SANA. Сообщалось, что бойцы правительственных сил САР отбили атаку джихадистов. Известно, что все члены нападавшей банды были нейтрализованы.

Военный источник писал в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@MasarPressNet), что правительственные войска САР атаковали позиции боевиков в окрестностях населенных пунктов Мурек и Аль-Латамина. Также столкновения между незаконными вооруженными формированиями и армией Башара Асада отмечались недалеко от поселения Мааркаба. Об этом сообщал местный Twitter-канал (@MasarPressNet).

В конце дня один из источников передавал в Twitter (@jisrtv), что в регион прибыло подкрепление САА.

Ирак

Силы безопасности Ирака продолжают прочесывать провинцию Найнава в рамках операции по выявлению и ликвидации «спящих ячеек» ИГИЛ1. Информационное агентство SANA писало, что на территории региона была раскрыта банда «Исламского государства», пять ее членов арестованы. Террористы скрывались недалеко от границы с Сирией.

Еще один член ИГ взят под арест в Мосуле, передавало Iraqi News. По сведениям информационного агентства, захваченный радикал занимался вербовкой в ИГИЛ новых боевиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)