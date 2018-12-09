Саудовская Аравия не выдаст Турции обвиняемых в убийстве Хашукджи

Эр-Рияд, 9 декабря. Саудовская Аравия не выдаст Турции обвиняемых по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр.

«Мы не будем передавать Турции наших подданных в рамках расследования дела об убийстве Джамаля Хашукджи. Мы хотим докопаться до истины в том, что произошло с Хашукджи, и не будем ничего скрывать», — заявил министр.

Стоит отметить, что 5 декабря суд в Турции выдал разрешение на арест бывшего замглавы Службы общей разведки Саудовской Аравии генерала Ахмеда Асири, а также экс-советника наследного принца Сауда аль-Кахтани, которых турецкая сторона подозревает в причастности к убийству Хашукджи.

Напомним, 2 октября в Турции пропал обозреватель американской газеты The Washington Post Джамаль Хашукджи. Журналист вошел в здание генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, после чего бесследно исчез.

Позднее генпрокуратура Саудовской Аравии заявила, что Хашукджи мертв, а причиной его смерти стала ссора с сотрудниками консульства. В свою очередь генпрокуратура Турции заявила, что убийство Хашукджи было преднамеренным. Турецкая сторона утверждает, что Хашукджи был задушен в здании консульства, а его тело расчленено и уничтожено.