Сирия новости 9 декабря 22.30: курды арестовали гражданского в Ракке, в Хаму прибыло подкрепление САА

Сирия, 9 декабря. Курды арестовали гражданского в Ракке, в Хаму прибыло подкрепление САА, при взрыве СВУ в Дейр-эз-Зоре убито четыре члена SDF. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций радикалов в Хаме.

«Исламское государство»1: стягивает силы в Хаджин.

«Сирийская свободная армия» (ССА): потеряла несколько боевиков в Алеппо.

Курды: атаковали «Ахрар аш-Шаркия» в Алеппо, потеряли четырех боевиков в Дейр-эз-Зоре, арестовали гражданского в Ракке.

Провинция Алеппо

Местный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@ahmadalissa), что к западу от административного центра провинции Алеппо обнаружен заминированный автомобиль.

В северной части региона продолжаются столкновения между протурецкими группировками и курдскими военизированными отрядами. Военный Twitter-канал (@RisboLensky) опубликовал заявление YPG, в соответствии с которым боевики курдского ополчения открыли огонь по машине исламистов «Ахрар аш-Шаркия» недалеко от Африна. Представители YPG утверждают, что в результате атаки было нейтрализовано несколько радикалов.

Провинция Дейр-эз-Зор

На территории города Хаджин продолжаются столкновения между Демократическими силами Сирии (SDF) и террористами «Исламского государства». Военный источник передает в Twitter (@MasarPressNet), что в поселении детонировало самодельное взрывное устройство, что привело к потере четырех боевиков SDF.

Одновременно с этим Twitter-канал (@MasarPressNet) сообщает, что ИГИЛ1 стягивает подкрепления к линии разграничения сил с курдскими отрядами.

Неизвестные боевики открыли огонь по автомобилю «демократических сил» в деревне Аль-Шухейль, пишет местный источник в своем микроблоге в Twitter (@MasarPressNet).

Провинция Ракка

Курдские радикалы арестовали гражданского в районе Фирдаус административного центра провинции Ракка, передает местный Twitter-канал (@MasarPressNet). Боевики Демократических сил Сирии (SDF) обвинили задержанного в связях с «Сирийской свободной армией» (ССА).

В это же время неизвестные убили командира курдского военизированного отряда в районе Бустан, пишет один из источников в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@MasarPressNet).

В Ракке зафиксирована эпидемия паротита, сообщает информационное агентство Baladi News. Инфекционное заболевание быстро распространяется среди детей из-за сложной гуманитарной ситуации в захваченной SDF столице региона.

Провинция Хама

На север провинции Хама прибыло подкрепление правительственных войск, передает военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@jisrtv). Напомним, в регионе не прекращаются столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными исламистами. Ранее джихадисты пытались проникнуть в подконтрольное САА поселение Суран, однако потерпели неудачу.

Информационное агентство Masar Press сообщает, что армия Башара Асада ведет артиллерийский обстрел опорных пунктов террористов в окрестностях Аль-Латамины, Мурека и Мааркабы.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)