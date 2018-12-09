Франция изучает информацию о причастности РФ к протестам «желтых жилетов»

Париж, 9 декабря. Глава министерства иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что в данный момент преждевременно говорить о причастности других стран к протестам «желтых жилетов» в Париже.

Ранее британская газета The Times сообщила, что Twitter появились сотни аккаунтов, которые используются «увеличения масштаба уличных протестов в Париже». При этом британские журналисты утверждают, что эти аккаунты якобы связаны с Россией.

Глава МИД Франции подчеркнул, что знает о подобных слухах, однако сейчас преждевременно делать выводы по этому вопросу.

«Я слышал эти слухи, генеральный секретариат национальной обороны проводит расследование, и надо дождаться его результатов. Я не могу судить, пока факты не будут установлены», — сказал Ле Дриан.

В свою заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал «продолжением тренда» обвинения британской газеты The Times в адрес России. По его словам, уже весь мир прекрасно понимает, «что это клоунада», передает «РИА Новости».

Напомним, с середины октября во Франции продолжаются протестные акции, которые были вызваны повышением налога на бензин. Акция протеста носит название «желтые жилеты». В последние дни акция переросла в беспорядки, в результате которых разгромлен центр Парижа. 4 декабря французские власти объявили о введении моратория на повышение тарифов на топливо, однако протесты продолжаются.