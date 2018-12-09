Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Нарышкин рассказал о совместной работе СВР и ЦРУ

327
0 Оставить комментарий

Нарышкин рассказал о совместной работе СВР и ЦРУ

Москва, 9 декабря. Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что ведомство осуществляет активный обмен информацией о международных террористах с Центральным разведывательным управлением США.

«В центре внимания наших встреч и нашего взаимодействия с коллегами из ЦРУ находится борьба с международным терроризмом», — заявил Нарышкин в эфире телеканала «Россия-1».

Он также добавил, что ведомства активно обмениваются оперативной и разведывательной информацией о международных террористах и деятельности террористических организаций. Глава СВР подчеркнул, что совместная работа СВР и ЦРУ приносит пользу России и США.

Автор: Артем Никулин
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.