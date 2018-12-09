Нарышкин рассказал о совместной работе СВР и ЦРУ

Москва, 9 декабря. Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что ведомство осуществляет активный обмен информацией о международных террористах с Центральным разведывательным управлением США.

«В центре внимания наших встреч и нашего взаимодействия с коллегами из ЦРУ находится борьба с международным терроризмом», — заявил Нарышкин в эфире телеканала «Россия-1».

Он также добавил, что ведомства активно обмениваются оперативной и разведывательной информацией о международных террористах и деятельности террористических организаций. Глава СВР подчеркнул, что совместная работа СВР и ЦРУ приносит пользу России и США.