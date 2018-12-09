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Лавров: ОДКБ готова направить гуманитарную миссию в Сирию

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Лавров: ОДКБ готова направить гуманитарную миссию в Сирию

Москва, 9 декабря. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что первые шаги по организации гуманитарной миссии ОДКБ в Сирии уже предпринимаются.

«В Сирии мы были бы готовы организовать гуманитарную миссию ОДКБ. Первые шаги в этом направлении делаются», — сказал Лавров в интервью казахстанскому информационному агентству «Хабар».

Глава МИД РФ напомнил, что ранее Россия и Армения начали проводить совместные акции по доставке гуманитарной помощи для сирийского народа. Лавров подчеркнул, что участие стран ОДКБ в гуманитарных акциях будет способствовать урегулированию конфликтов в других частях мира, а также повысит авторитет и репутацию всей организации.

Автор: Артем Никулин
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