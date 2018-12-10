«Проснулся, Иуда? Похмелился?»: Порошенко обратился к Онуфрию за помощью в освобождении моряков

Петр Порошенко обратился к патриарху УПЦ МП Онуфрию с просьбой о помощи в деле освобождения украинских моряков, задержанных после провокации в Керченском проливе.

«Обратился к нему с просьбой немедленно связаться с Москвой для того, чтобы по линии церкви принять соответствующие меры для того, чтобы вернуть наших моряков», — написал гарант в Twitter, полюбившийся ему вслед за Трампом.

Иуда — Oleg (@Oleg33953045) December 9, 2018

Кажется, Петра Алексеевича окончательно скосила шизофрения. Ведь именно с его подачи на долю УПЦ МП выпали тяжелые испытания: массовые допросы службы безопасности Украины, нападения на храмы, попытки «отжать» главные православные святыни.

В связи с грубыми нарушениями конституционных прав верующих УПЦ МП готовит обращения в международные инстанции. В журнале Синода № 42 отмечается, что верующие и духовенство подвергаются необоснованному преследованию, против епископата фабрикуются уголовные дела.

«Архиереев Украинской православной церкви вызывают на «беседы» в Службу безопасности Украины и создают препятствия при пересечении государственной границы Украины», — также отмечается в издании.

И тут внезапно Порошенко о чем-то просит патриарха Онуфрия.

Сначала церковь расколол, теперь к ней обращаешься. — Джеймс (@james_kupchino) December 9, 2018

По этому случаю некоторые «патриоты» испытали радость. Например, пользователь «Люблю Украину» похвалил Порошенко за удачный «троллинг» православной церкви.

Оце ви їх гарно потролили. — Люблю Україну (@lozoyka) December 9, 2018

Действительно, замечательная тема для юмора. Украинским морякам в СИЗО и их семьям сейчас как раз очень смешно.

Между тем, подавляющее большинство украинцев восприняли обращение Порошенко с недоумением.

«Проснулся, Иуда? Похмелиться успел?» — интересуется пользователь Грант Арустамян.

С ним солидарны другие участники дискуссии. Петру Алексеевичу порекомендовали обратиться к его любимым друзьям — Филарету и Варфоломею.

А почему б тебе не обратиться к Филарету или Варфоломею? — BelyiSeryi (@belyi_seryi) December 9, 2018

Сложно сказать, что побудило Порошенко просить о помощи церковь, которую он сам же пытается разрушить. Духовные лидеры украинского православия сказали свое слово задолго до обращения Банковой. В частности, митрополит Одесский и Измаильский Агафангел обратился Патриарху Кириллу.

«В данный момент только Православная Церковь может стать единственным звеном, находящимся над противоборством, чей авторитетный голос может быть услышан по обе стороны возникшего конфликта», — написал одесский митрополит.

Что же касается самого Порошенко, то его маневры пока лишь портят дело. Не говоря о том, что провокацию ВМС Украины в Керченском проливе многие политики и эксперты объяснили как раз попыткой Банковой сорвать выборы. Президент молниеносно собрал СНБО и объявил военное положение. Этот правовой режим исключает проведение выборов.

Правда, депутаты Рады «хитрый» план раскусили без труда. В итоге военное положение ввели лишь на 30 дней, а дата выборов президента была зафиксирована постановлением парламента. В общем, украинские политики не питают особых иллюзий по поводу хода мыслей президента.

Москва уже не видит смысла в диалоге с главой Украины. Президент РФ Владимир Путин отметил, что все помыслы Порошенко посвящены собственному пиару и предстоящим выборам.

«Дело ведь не в том, что я просто уклоняюсь и не хочу с Петром Алексеевичем разговаривать. Дело в том, что я не хочу принимать участие в его избирательной кампании», — пояснил российский лидер.

И после этого заявления Порошенко продолжил к чему-то призывать и даже чем-то грозить. Но эти потуги сложно воспринимать всерьез. В Госдуме РФ «требования» Порошенко о «безусловном освобождении моряков» назвали не иначе как сотрясанием воздуха.

На фоне просьбы Порошенко к Онуфрию конфликт в православном мире усугубляется на Украине и за ее пределами.

«Решение о предоставлении автокефалии православной церкви Украины — принято. Государство и Президент свое дело сделали. И Его Святейшество Варфоломей свое дело сделал», — похвастался Порошенко.

Надо сказать, что с точки зрения закона государство и президент сделали более чем сомнительное дело. Конституция Украины прямо запрещает государственным властям вмешиваться в церковные дела. Порошенко вмешивается в них совершенно бесцеремонно, о чем не стесняется прямо говорить. В перспективе «деятельный» человек с Банковой вполне может столкнуться с проблемами уголовно-правового свойства.

Диалог Варфоломея и Онуфрия тоже не клеится. Киев и Константинополь всеми силами пытались втянуть главу УПЦ МП в так называемый «объединительный собор». Варфоломей призвал Онуфрия «немедленно прибыть» на это сомнительное мероприятие. В качестве ответа Фанар получил свое же письмо, только в новом конверте. Также Синод назвал предстоящие собрание незаконным.

Похоже, запланированный на 15 декабря «объединительный» собор окончательно оформит раскол православия.