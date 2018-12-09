Трамп обвинил бывшего главу ФБР во лжи конгрессу США

Вашингтон, 9 декабря. Президент США Дональд Трамп обвинил во лжи экс-главу ФБР Джеймса Коми, который ранее выступил на закрытых слушаниях Конгресса США.

«Коми, вероятно, стал рекордсменом по количеству лжи Конгрессу за один день. Его пятничные показания были настолько ложными! Все это дело — подстроенное мошенничество, во главе которого стоят бесчестные люди, готовые пойти на все, лишь бы я не стал президентом. Теперь их раскрыли!» — написал Трамп в своем микроблоге Twitter.

Напомним, в 2016 году Дональд Трамп был избран президентом США, после чего в Вашингтоне заявили о якобы «вмешательстве России в американские выборы». Москва неоднократно опровергала обвинения Вашингтона, требуя предоставить доказательства. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обвинения американской стороны «абсолютно голословными», а глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что не существует фактов, подтверждающих так называемое «вмешательство».