Сирия: замглавы МИД САР обсудил с делегацией ЮНИСЕФ вопросы сотрудничества

Москва, 9 декабря. Заместитель главы МИД Сирии Фейсал Мекдад провел переговоры с исполнительным директором детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Генриеттой Фор и сопровождающей ее делегацией. Стороны обсудили вопросы сотрудничества и пути его укрепления в будущем, сообщило агентство SANA.

Представитель сирийского дипломатического ведомства отметил важную роль миссии организации, которая заботится о детях во всем мире. Он, назвав детей Сирии сокровищем будущего, добавил, что им предстоит восстановить все, что было разрушено в республике за время войны.

Мекдад также сообщил, что Дамаск стремится при помощи соответствующих организаций ООН удовлетворить потребности детей на всей территории САР, особенно в районах, которые были освобождены от боевиков. По его словам, правительство нацелено как можно скорее восстановить там учебные заведения, которые были разрушены террористическими группировками. Кроме того, он заявил о необходимости поддержать секторы образования и здравоохранения.

Фор в свою очередь отметила, что организация рассматривает возможность укрепления двустороннего сотрудничества в будущем на различных уровнях. Кроме того, по ее словам, ЮНИСЕФ будет открыт ко всему, что позволит поддержать сферы здравоохранения, образования и развития.