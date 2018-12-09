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Украинец пытался провезти в Россию 1 млн рублей в ботинках

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Украинец пытался провезти в Россию 1 млн рублей в ботинках

Москва, 9 декабря. Сотрудники Государственной пограничной службы Украины задержали украинца, который пытался незаконно вывезти в Россию порядка миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным ведомства, на пункте пропуска «Журавлевка» сотрудники Госпогранслужбы заметили мужчину, который сильно нервничал. Пограничники решили провести досмотр личных вещей 46-летнего гражданина Украины.

«В результате под стелькой обуви задержанного пограничники обнаружили почти миллион российских рублей», — говорится в сообщении.

Украинские пограничники изъяли деньги, а нарушителя передали сотрудникам Национальной полиции Украины.

Автор: Артем Никулин
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