Около 5 тысяч человек участвовало в акции в поддержку забастовки литовских учителей

Вильнюс, 9 декабря. Около пяти тысяч жителей Литвы — члены примерно 50 профсоюзов — приняли участие в акции протеста «Последний звонок» в воскресенье в Вильнюсе в поддержку бастующих учителей, которые требуют повысить зарплату.

Участники акции, взявшись за руки, выстроились в живую цепочку в центре литовской столицы от парламента до министерства образования и науки. Они держали в руках плакаты с надписями: «Наше наследие учат нищие люди», «Поддерживаем забастовки учителей и других профсоюзов», «Родина, ты где?».

Журналист Витарас Радзявичюс на митинге у здания правительства заявил, что победа учителей будет победой всей страны. По его словам, педагоги требуют повышения зарплаты от того, что их «кормят» обещаниями уже на протяжении 20 лет.

По данным полиции, акция протеста прошла без инцидентов. Сотрудники правоохранительных органов не вмешивались в происходящее.

Учителя требуют от руководства Литвы повысить зарплаты на 20% с 1 января следующего года. В правительстве заявили, что готовы повышать зарплату постепенно, но в бюджете нет средств, чтобы увеличить ее сразу на 20%.