Трамп узнал об аресте финдиректора Huawei после встречи с главой КНР на G20

Вашингтон, 9 декабря. Президент США Дональд Трамп не знал об аресте финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу, когда проводил встречу с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 в Аргентине. Об этом заявил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кудлоу.

«Трамп не знал об этом и никак не отреагировал на это», — сказал Кудлоу в эфире американского телеканала Fox News.

Он также добавил, что глава Белого дома узнал об аресте финдиректора Huawei значительно позже. По его словам, американские правоохранители уже давно вели расследование в отношении компании Huawei.

«Это серьезное дело, потому что, согласно материалам следствия, финдиректор Huawei посредством ряда финансовых сделок нарушала антииранские санкции», — добавил Кудлоу.

Напомним, финансового директора китайской телекоммуникационной компании Huawei Мэн Ваньчжоу арестовали 1 декабря в Канаде по запросу США. Вашингтон обвиняет Ваньчжоу в нарушении санкций США против Ирана.