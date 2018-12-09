Новая глава ХДС намерена пересмотреть миграционную политику Меркель

Берлин, 9 декабря. Новая глава правящей в Германии партии Христианско-демократический союз (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила о намерении пересмотреть миграционную политику канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

«В январе я намерена провести беседу на тему миграции и безопасности с экспертами и критиками политики в отношении мигрантов и беженцев, чтобы выработать конкретные шаги для улучшения» — сказала Крамп-Карренбауэр в интервью немецкой газете Bild am Sonntag.

Она также добавила, что результаты этой встречи лягут в основу программы ХДС на следующих выборах в Европарламент.

Ранее Крамп-Карренбауэр положительно отзывалась о миграционной политике канцлера Германии Ангелы Меркель, которая выступала против введения ограничений на количество приема мигрантов. Однако в последнее время новая глава ХДС заявляла о необходимости введения более жестких мер в этом вопросе.

Напомним, 7 декабря Аннегрет Крамп-Карренбауэр была избрана новым главой ХДС. Ее называют ближайшей соратницей Ангелы Меркель. В поддержку Крамп-Карренбауэр проголосовали 51,75% делегатов ХДС.