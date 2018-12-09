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ФАН-ТВ

Петербургская «Ласточка» полетела в Тосно. Новый электропоезд выехал с Московского вокзала. Фан-ТВ

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В Петербурге на Московском вокзале состоялся торжественный запуск скоростного пригородного электропоезда «Ласточка». Он будет курсировать по маршруту Санкт-Петербург — Тосно — Санкт-Петербург.

Как сообщает корреспондент Федерального Агентства Новостей, поезд должен останавливаться на станциях «Сортировочная», «Обухово», «Колпино», «Поповка», «Саблино». Среднее время в пути составит около 46 минут. К концу года на направлении Санкт-Петербург — Тосно будут курсировать уже четыре состава скоростного электропоезда «Ласточка». По словам Генерального директора АО «Северо-Западной пригородной пассажирской компании» Виталия Григорьева, осуществить запуск нового электропоезда планировали давно, поскольку направление пользуется спросом у горожан.

Петербургская «Ласточка» полетела в Тосно. Новый электропоезд выехал с Московского вокзала. Фан-ТВ

 «Я могу сказать, что мы ожидаем довольно большое увеличение пассажиропотока. Это другие поезда, это другой комфорт, это другая скорость и время движения от Санкт-Петербурга до Тосно. Если сегодня обыкновенными поездами час, то мы поедем за 46 минут», — заявил генеральный директор АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» Виталий Григорьев

Петербургская «Ласточка» полетела в Тосно. Новый электропоезд выехал с Московского вокзала. Фан-ТВ

В будние дни «Ласточка» будет ходить из Петербурга в Тосно и обратно — 7 раз, а в выходные — 3. Кроме того, для удобства пассажиров сделали два сдвоенных поезда, увеличив тем самым количество вагонов. Вместо привычных 8, в составах их появилось 10. В голове и в хвосте каждой части поезда расположены биотуалеты. Виталий Григорьев отметил, что, по сравнению со своими предшественниками, поезд едет плавнее. Одна «Ласточка» способна вместить около 1,5 тысяч пассажиров. Однако стоимость билетов будет выше на 8-12%.

Автор: Елена Новицкая
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