Ветеран ЦРУ посоветовал Украине не рассчитывать на помощь США

Вашингтон, 9 декабря. Бывший сотрудник Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Джек Девайн посоветовал Киеву не рассчитывать на помощь Вашингтона, если конфликт между Россией и Украиной перерастет в военное противостояние.

По мнению ветерана ЦРУ, Украина должна сама позаботиться о себе, так как Соединенные Штаты сконцентрированы на своих проблемах. Девайн посоветовал Киеву быть не только сильным в военном аспекте, но стране следует укреплять все свои институты.

«Это ваш самый короткий путь к успеху. Я бы хотел сказать, что есть простой рецепт, но его нет», — заявил экс-сотрудник ЦРУ украинскому сайту ТСН.ua.

Девайн отметил, что прямой военный конфликт между Москвой и Киевом обойдется очень дорого и для России, и для Украины.

Напомним, до 26 декабря в нескольких украинских регионах действует военное положение. Режим был введен после инцидента в Керченском проливе 25 ноября.

Украинские военные корабли незаконно пересекли российскую границу и совершали опасные действия в Керченском проливе, не реагируя на требования Москвы прекратить. В итоге РФ была вынуждена задержать суда. Было возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы. Моряки, которые находились на борту кораблей, были арестованы по решению суда до 25 января.

Ранее глава министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что считает невозможным возникновение прямого военного конфликта между Москвой и Киевом.