Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика
  /  Обновлено: 

«Неудачливый шулер»: в Госдуме отреагировали на заявления СБУ о протестах во Франции

382
0 Оставить комментарий

«Неудачливый шулер»: в Госдуме отреагировали на заявления СБУ о протестах во Франции

Москва, 9 декабря. Депутат Государственной думы Руслан Бальбек отреагировал на заявление Службы безопасности Украины о том, что Москва якобы причастна к организации протестов во Франции.

Парламентарий задался вопросом, существует ли в мире хоть один митинг или ЧП, к которому Россия была бы не причастна, по мнению СБУ.  По его мнению, Киеву очень удобно «обозначить виновника» всех существующих и будущих проблем.

«Сегодня у СБУ имидж неудачливого шулера, которого постоянно ловят за руку при подтасовке карт, то остается лишь обвинять Россию, в том числе и во французских протестах», — сказал он в беседе с RT.

«Неудачливый шулер»: в Госдуме отреагировали на заявления СБУ о протестах во Франции

Кроме того, Бальбек вспомнил об «убийстве» журналиста Аркадия Бабченко. Парламентарий назвал СБУ «профессиональным инвалидом» после дела с Бабченко.

Напомним, акции протеста движения «желтые жилеты», которое выступает против повышения цен на автомобильное топливо и увеличения налогов, начались еще в середине ноября. По последним данным МВД Франции, во время беспорядков полицейские задержали более 1,7 тысячи человек. 

В конце мая в СМИ распространились сведения о том, что Бабченко был убит в подъезде своего дома. По факту случившегося украинские правоохранители возбудили уголовное дело. Киев начал обвинять в случившемся Москву. Однако позже выяснилось, что «убийство» было инсценировкой, которая готовилась несколько месяцев.

Автор: Данила Копп
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.