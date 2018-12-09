«Неудачливый шулер»: в Госдуме отреагировали на заявления СБУ о протестах во Франции

Москва, 9 декабря. Депутат Государственной думы Руслан Бальбек отреагировал на заявление Службы безопасности Украины о том, что Москва якобы причастна к организации протестов во Франции.

Парламентарий задался вопросом, существует ли в мире хоть один митинг или ЧП, к которому Россия была бы не причастна, по мнению СБУ. По его мнению, Киеву очень удобно «обозначить виновника» всех существующих и будущих проблем.

«Сегодня у СБУ имидж неудачливого шулера, которого постоянно ловят за руку при подтасовке карт, то остается лишь обвинять Россию, в том числе и во французских протестах», — сказал он в беседе с RT.

Кроме того, Бальбек вспомнил об «убийстве» журналиста Аркадия Бабченко. Парламентарий назвал СБУ «профессиональным инвалидом» после дела с Бабченко.

Напомним, акции протеста движения «желтые жилеты», которое выступает против повышения цен на автомобильное топливо и увеличения налогов, начались еще в середине ноября. По последним данным МВД Франции, во время беспорядков полицейские задержали более 1,7 тысячи человек.

В конце мая в СМИ распространились сведения о том, что Бабченко был убит в подъезде своего дома. По факту случившегося украинские правоохранители возбудили уголовное дело. Киев начал обвинять в случившемся Москву. Однако позже выяснилось, что «убийство» было инсценировкой, которая готовилась несколько месяцев.