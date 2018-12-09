Прощание с правозащитницей Алексеевой пройдет 11 декабря

Москва, 9 декабря. Прощание с известной правозащитницей Людмилой Алексеевой пройдет во вторник, 11 декабря, сообщил глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов.

По его словам, прощание с Алексеевой пройдет в Центральном доме журналистов с 10.00 до 13.00 по московскому времени.

Федотов отметил, что тело правозащитницы будет кремировано на Троекуровском кладбище. Захоронение урны состоится только в присутствии членов семьи и близких, добавил он.

Напомним, правозащитница Людмила Алексеева скончалась на 92-м году жизни в субботу, 8 декабря.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью правозащитницы. Глава государства, по словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, уважал ее принципиальную позицию по многим вопросам.