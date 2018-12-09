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Старые вагоны киевского метро превратят в хостел

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Старые вагоны киевского метро превратят в хостел

Киев, 9 декабря. Списанные вагоны киевского метрополитена превратят в хостел. В декабре 2017 года «Киевский метрополитен» продал на аукционе два списанных вагона за 20 тысяч долларов. Покупателем стал украинский предприниматель Михаил Гальперин.

По его словам, вагоны будут переоборудованы в комфортабельный хостел с террасой и баром. В хостеле будет восемь комнат, туалет и душевые кабинки. Предприниматель планирует открыть хостел к началу лета в 2019 году.

По словам предпринимателя, перевозка и установка вагонов на место будущего хостела стоила 20 тысяч долларов, однако общая сумма проекта пока неизвестна. Однако бизнесмен выражает уверенность, что затраты быстро окупятся.

Автор: Артем Никулин
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