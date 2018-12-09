СБУ обвинила российские спецслужбы в организации протестов во Франции Служба безопасности Украины заявила, что Российские спецслужбы могут быть причастны к организации протестов «желтых жилетов» во Франции. Об этом они написали на своей странице в Facebook. В качестве доказательства СБУ опубликовала единственную фотографию из Парижа. На ней изображены два человека в желтых жилетах и с флагом самопровозглашенной Донецкой народной республики. Отметим, СБУ неоднократно необоснованно обвиняла Москву в нарушениях международного права и вмешательстве в дела других стран.

Правительство России согласует Северный морской путь до февраля Правительство России подготовит и согласует проект развития Северного морского пути до февраля 2019 года. Об этом сообщил вице-премьер РФ Максим Акимов. По его словам, для реализации пути потребуется построить танкерный и ледокольный флот, а также причальную и железнодорожную инфраструктуру. Проект будет носить название «Северный широтный ход». Ранее в Минобороны РФ заявили, что в 2019 году Россия ограничит проход иностранных военных кораблей по Северному морскому пути.

САА обнаружила туннель с оружием боевиков Подразделения сирийской правительственной армии при участии мирных жителей провинции Даръа обнаружили большое количество оружия и боеприпасов, принадлежащих террористическим группировкам. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей в республике. Оружие было найдено неподалеку от сирийско-иорданской границы, в туннеле на глубине 4 метров. Среди изъятого вооружения были минометные снаряды, станковые крупнокалиберные пулеметы, пусковые установки для ручного противотанкового гранатомета.