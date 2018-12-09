СБУ обвинила Россию в организации протестов в Париже | 9 декабря | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

СБУ обвинила российские спецслужбы в организации протестов во Франции
Служба безопасности Украины заявила, что Российские спецслужбы могут быть причастны к организации протестов «желтых жилетов» во Франции. Об этом они написали на своей странице в Facebook. В качестве доказательства СБУ опубликовала единственную фотографию из Парижа. На ней изображены два человека в желтых жилетах и с флагом самопровозглашенной Донецкой народной республики. Отметим, СБУ неоднократно необоснованно обвиняла Москву в нарушениях международного права и вмешательстве в дела других стран.
Правительство России согласует Северный морской путь до февраля
Правительство России подготовит и согласует проект развития Северного морского пути до февраля 2019 года. Об этом сообщил вице-премьер РФ Максим Акимов. По его словам, для реализации пути потребуется построить танкерный и ледокольный флот, а также причальную и железнодорожную инфраструктуру. Проект будет носить название «Северный широтный ход». Ранее в Минобороны РФ заявили, что в 2019 году Россия ограничит проход иностранных военных кораблей по Северному морскому пути.
САА обнаружила туннель с оружием боевиков
Подразделения сирийской правительственной армии при участии мирных жителей провинции Даръа обнаружили большое количество оружия и боеприпасов, принадлежащих террористическим группировкам. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей в республике. Оружие было найдено неподалеку от сирийско-иорданской границы, в туннеле на глубине 4 метров. Среди изъятого вооружения были минометные снаряды, станковые крупнокалиберные пулеметы, пусковые установки для ручного противотанкового гранатомета.
Военные делегации России и Израиля могут встретиться в Москве
Военные делегации России и Израиля могут встретиться в Москве в ближайшие дни. Стороны обсудят вопросы координации своих действий в Сирии, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. На заседании Кабмина он сообщил, что накануне провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Добавив, что позднее он лично встретится с российским лидером. Не считая их разговора на полях мероприятий в честь столетия окончания Первой мировой войны в Париже, это будет первый личный разговор после трагедии с Ил-20.