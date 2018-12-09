Составлен рейтинг самых популярных стран у российских туристов

Москва, 9 декабря. Эксперты составили рейтинг самых популярных стран среди российских туристов в 2018 году.

По данным аналитического агентства «ТурСтат», первую строчку в рейтинге заняла Турция, с января по сентябрь 2048 года там побывало 4,9 миллиона россиян. Второе место заняла Абхазия, которую за девять месяцев посетили 3,6 миллиона россиян. На третьем месте оказалась Финляндия, где побывали 2,5 миллиона российских туристов.

Четвертую строчку занял Казахстан, который посетили 2,3 миллиона россиян. Пятое место заняла Украина, где с начала 2018 года побывали 1,8 миллиона граждан России. Кроме того, десятку попали Китай, Эстония, Грузия, Германия и Италия.