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МИД Китая вызвал американского посла из-за задержания финдиректора Huawei

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МИД Китая вызвал американского посла из-за задержания финдиректора Huawei

Пекин, 9 декабря. Китайское министерство иностранных дел вызвало в воскресенье американского посла в Китае Терри Брэнстеда в связи с задержанием в Канаде по запросу Соединенных Штатов финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу.

Заместитель главы МИД КНР Лэ Юйчэн выразил американскому послу решительный протест и сделал представление в связи с задержанием китаянки в Канаде.

«Такие действия американской стороны серьезно нарушают законные права и интересы китайского гражданина и являются крайне дурным деянием», — говорится в заявлении дипломатического ведомства Китая.

Пекин потребовал от США немедленно предпринять меры по исправлению допущенных ошибок и аннулировать ордер на арест Ваньчжоу. По словам представителя китайского МИД, КНР будет вырабатывать дальнейшие ответные шаги в соответствии с действиями американской стороны.

Напомним, Ваньчжоу была задержана в канадском Ванкувере по запросу Соединенных Штатов 1 декабря. Ее подозревают в нарушении американских торговых санкций против Ирана.

Автор: Данила Копп
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