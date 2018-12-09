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Нарышкин заявил о невозможности взаимодействия разведок России и Украины

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Нарышкин заявил о невозможности взаимодействия разведок России и Украины

Москва, 9 декабря. Взаимодействие разведок России и Украины в нынешних условиях невозможно, заявил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1».

«После государственного переворота в этой стране — при нынешней власти — пока такое взаимодействие ну просто невозможно», — отметил Нарышкин.

При этом директор Службы внешней разведки отметил, что до 2014 года взаимодействие российской и украинской разведок было.

Напомним, отношения между Москвой и Киевом усугубились в 2014 году после смены власти на Украине. Новое украинское руководство назвало курс на «европейскую интеграцию» приоритетным направлением внешней политики. В это же время Киев начал обвинять Москву во «вмешательстве» во внутренние дела страны. Россия категорически отрицает все обвинения. В Москве неоднократно подчеркивали, что РФ заинтересована в том, чтобы Украина преодолела экономический и политический кризисы.

Автор: Данила Копп
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