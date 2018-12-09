Главные новости 9 декабря

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий воскресенья, 9 декабря.

Украинский политический технолог Олеся Яхно отреагировала на новость о разрыве Договора о дружбе Украины с Российской Федерацией в прямом эфире телевизионной передачи «Украинский формат: Итоги» на телеканале Newsone. Объявлять войну — безумие: Яхно отреагировала на прекращение договора о дружбе между РФ и Украиной.

На одном из опорных пунктов ВСУ убит отказавшийся участвовать в боевых действиях в Донбассе украинский военнослужащий. В ДНР рассказали, как командиры ВСУ убивают своих солдат за отказ воевать в Донбассе.

По словам эксперта, судя по обнародованным данным, речь идет о танках старых, изготовленных достаточно давно, и даже если они до сих пор формально стоят на балансе ВС РФ, вряд ли могут быть эффективно использованы в боевых действиях. Нам разрешение Украины или НАТО не нужно: в РФ ответили на панику из-за «танковой орды» близ границы.

Народного артиста РСФСР Льва Лещенко срочно госпитализировали с концерта в Москве. Лещенко экстренно госпитализировали с концерта в Москве.

Украинский президент Петр Порошенко попросил Россию «убраться из Украины». Очередной «месседж» Москве он направил в своем интервью западным СМИ. «Предвыборные судороги?»: Порошенко в интервью западным СМИ попросил Россию «убраться из Украины».

Гаращук отметил, что Украина может создавать не только атомные бомбы, но и полноценные ядерные боеголовки для ракет. Шойгу сделает выводы: эксперты рассказали, как Россия ответит на создание Украиной ядерного оружия.

Национальный банк Украины после введения военного положения в стране потратил 125 млн долларов на поддержу гривны.Об этом сообщил глава НБУ Яков Смолий. Он уточнил, что эта сумма была потрачена на эти цели в первые три дня после введения ВП. НБУ за три дня военного положения на Украине потратил 125 млн долларов на поддержку гривны.

В сети появилось видео, на котором показан представленный в 2017 году внедорожник Genesis GV80 Fuel Cell Concept. Genesis показала свой первый внедорожник GV80.

Об этом рассказал глава Нацбанка Украины Яков Смолий. Киев должен будет выплатить многомиллиардный долг в ближайшие два года.

Заявление Дональда Трампа в адрес Парижа выглядит «троллингом», уверен политолог. Трамп жалеть не станет: политолог увидел двойное дно в совете президента США Макрону.