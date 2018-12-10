Сирия новости 10 декабря 07.00: курды продолжают нападения в Африне; в Хаджин прибыло подкрепление ИГИЛ из Ат-Танфа

Сирия, 10 декабря. Курды продолжают нападения в Африне; в Хаджин прибыло подкрепление ИГИЛ1 из Ат-Танфа; США создали военную базу в иракской провинции Анбар. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Исламское государство»1: провело серию терактов против курдов в провинции Дейр-эз-Зор.

Курды: подверглись нападению ополченцев в Хавидже на севре Ракки.

«Сирийская свободная армия» (ССА): потеряла двух боевиков в перестрелке с YPG в Африне.

США: создали военную базу в иракской провинции Анбар.

Провинция Алеппо

Подпольные ячейки «Отрядов народной самообороны» продолжают свою партизанскую операцию «Гнев оливок» в Африне. Как сообщает Telegram-канал @News_Turkey1, курды совершили нападение на отряд «Сирийской свободной армии» в районе населенного пункта Абла. По имеющимся данным, в перестрелке погибло двое боевиков ССА и еще несколько получили ранения.

Напомним, в марте этого года в ходе операции «Оливковая ветвь» кантон Африн перешел под контроль турецких вооруженных сил и боевиков протурецких группировок. Поводом к проведению операции послужило провокационное намерение США создать так называемые силы безопасности границы на основе курдских вооруженных формирований, признанных Турцией террористическими.

Провинция Дейр-эз-Зор

По заявлениям представителя «Демократических сил Сирии», курдским боевикам якобы удалось продвинуться вглубь города Хаджин и установить контроль над 35 новыми позициями. Об этом пишет информационный портал South Front.

Как передает источник в Telegram @nors2017, чтобы восполнить потери, курды перебрасывают отряды подкрепления из населенного пункта Аль-Бахра в район к северу от Хаджина.

Одновременно с этим, по информации источника в Twitter (@MapsSyria), террористы ИГИЛ, которые оказывают SDF вооруженное сопротивление на восточном берегу Евфрата, также получили подкрепление, которое прибыло предположительно из района американской базы «Ат-Танф» на юге провинции Хомс.

По сообщениям ближневосточного издания Hieropolis, «Исламское государство» провело серию терактов против курдских вооруженных формирований в населенных пунктах Аль-Бахра, Эль-Бусейра, а также в районе к северу от Хаджина. Кроме этого, в районе Аль-Бахры террористы ИГИЛ пуском ПТУР уничтожили наблюдательный пункт «Демократических сил Сирии» и 10 курдских боевиков, которые находились поблизости во время взрыва.

Провинция Ракка

В населенном пункте Хатуния курдскими силами безопасности «Асайиш» было арестовано два мирных жителя, которые подозреваются SDF в сотрудничестве с сирийским правительством. Об этом сообщает Euphrates Post.

Пропагандистские ресурсы сторонников террористов сообщают, что боевики «Исламского государства» напали на патруль «Демократических сил Сирии» в Ракке. Информации о возможных пострадавших со стороны курдских вооруженных формирований пока не поступало.

Продолжают диверсионную деятельность против курдов и ополченцы из «Народного сопротивления восточных районов», которые атаковали блокпост «Демократических сил Сирии» в населенном пункте Хавиджа на севере провинции. По информации источника в Twitter @sayed_ridha, в ходе налета на силы SDF было убито двое курдов.

Напомним, «Демократические силы Сирии» под предлогом борьбы с «Исламским государством» захватили значительные районы провинций Алеппо, Ракка, Хасака и Дейр-эз-Зор. Местным арабским населением это воспринимается как оккупация, что приводит к регулярным акциям протеста. Некоторые мирные жители вынуждены уходить в ополчения и вести партизанскую войну против «Демократических сил Сирии» и американских военных.

Ирак

Как сообщает информационное агентство Fars со ссылкой на иракские официальные источники, американские войска создали новую базу в западной части провинции Анабар и разместили в 30 километрах от населенного пункта Аль-Рамана большое количество своих военнослужащих. Этот шаг якобы позволит США контролировать ситуацию в районе административной границы провинций Анбар и Ниневия, куда террористы «Исламского государства» проникают с территории Сирии. Однако, как напоминает Fars, ранее высокопоставленный командир иракских сил ополчения «Хашд аш-Шааби» заявил, что на базах США, расположенных вдоль сирийско-иракской границы скрываются командиры «Исламского государства». По его словам, Вашингтон пытается использовать террористов в качестве рычага воздействия на Багдад и Дамаск.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)