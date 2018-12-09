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«Оставьте наш народ в покое»: Париж призвал Трампа не вмешиваться в дела Франции

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«Оставьте наш народ в покое»: Париж призвал Трампа не вмешиваться в дела Франции

Париж, 9 декабря. Глава министерства иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Соединенные Штаты не должны вмешиваться во внутреннюю политику страны.

Накануне президент США Дональд Трамп дал совет властям Франции, которая в последние дни охвачена протестными акциями. Трамп заявил, что кризис можно урегулировать, если власти Франции откажутся от Парижского соглашения по климату и вернут людям деньги, которые французские власти выплачивают в рамках этого соглашения.

«Мы не трогаем внутреннюю политику США и хотим, чтобы это было взаимно. Я говорю это Дональду Трампу, французский президент говорит тоже: «Оставьте наш народ в покое», — сказал глава МИД Франции.

Напомним, с середины октября во Франции продолжаются протестные акции. Недовольство французов вызвано повышением налога на бензин. Акция носит название «желтые жилеты». В последние дни акция переросла в беспорядки, в результате которых разгромлен центр Парижа. 4 декабря власти Франции объявили о введении моратория на повышение тарифов на топливо, однако протесты продолжаются.

Автор: Артем Никулин
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