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«Три из четырех — в «десятку»: Нарышкин показал меткую стрельбу

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«Три из четырех — в «десятку»: Нарышкин показал меткую стрельбу

Москва, 9 декабря. Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин показал, как он умеет метко стрелять из пистолета.

В телевизионной программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде», которая идет на канале «Россия 1», впервые был показан расположенный в штаб-квартире Службы внешней разведки в московском Ясенево тир.

Нарышкин и ведущая программы Наиля Аскер-заде попробовали пострелять по мишеням из пистолетов. После стрельбы ведущая осмотрела мишень, в которую стрелял Нарышкин.

«Из четырех раз у вас три раза в «десятку», — отметила она.

Автор: Данила Копп
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