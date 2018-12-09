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Нарышкин рассказал, как познакомился с Путиным

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Нарышкин рассказал, как познакомился с Путиным

Москва, 9 декабря. Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин рассказал, как познакомился с президентом России Владимиром Путиным. Произошло это, по его словам, еще в 1980 году после определения на работу в разведывательное подразделение в Ленинграде.

«Владимир Владимирович уже там работал. Так и произошло знакомство», — рассказал Нарышкин в эфире телеканала «Россия-1».

Кроме того, глава СВР поделился воспоминаниями о том, как они вместе с Путиным вместе прыгали с парашютом перед поступлением на годичный факультет в Краснознаменном институте (сейчас Академия внешней разведки. - Прим. ФАН). При этом Нарышкин уточнил, что прыжок они совершили, чтобы получить дополнительную психологическую закалку.

«Мы довольно основательно изучали устройство парашютной системы, парашютная система Д-6 очень надежная, и совершили один прыжок, — пояснил он.

 

Автор: Ярослава Замысловатова
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