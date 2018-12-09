Юная спортсменка сборной России найдена мертвой в ванной в Иркутске

Иркутск, 9 декабря. Обстоятельства гибели 15-летней спортсменки сборной России в Иркутске выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, тело девушки было обнаружено в ванной накануне, 8 декабря.

«Точные причины смерти будут установлены после экспертизы», — сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

При этом он подчеркнул, что сообщения, тиражируемые СМИ о том, что причиной смерти якобы стал удар током из-за упавшего в воду мобильника, является только версией, высказанной родственниками девушки.