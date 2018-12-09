«Нашей молодежи есть на кого равняться». Полуденный выстрел в честь Героев Отечества. ФАН-ТВ

В Петербурге Памятный выстрел из пушки Нарышкина бастиона Петропавловской крепости, посвятили Дню Героев Отечества. Почетное право осуществить пушечный залп предоставили Герою Российской Федерации, капитану первого ранга, командиру атомного подводного крейсера Юрию Юрченко. Каждый год «Совет Героев Петербурга и Ленинградской области» предоставляет почетное право выстрелить из пушки людям, посвятившим свою жизнь служению на благо Отечества.

Юрий Иванович практически всю жизнь служил на Северном флоте, провел 18 лет на атомных подводных лодках. С гордостью вспоминает о службе и рассказывает, о ней молодому поколению, на которое возлагает большие надежды.

«Праздник очень старый, прекрасный, посвящен прекрасным людям – Героям отечества. Нашей молодежи есть на кого равняться, есть, что помнить, что знать и есть чему учиться», – убежден Юрий Юрченко.

Председатель «Совета Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы города Санкт-Петербурга и Ленинградской области», Герой Российской федерации Геннадий Фоменко рассказал, что чествовать героев – это давняя традиция, которую возобновили более 10 лет назад.

«Традиция эта установлена еще Екатериной II, когда она в 1769 году учредила военный Орден Святого Георгия и стала награждать им офицеров, а через 38 лет и нижних чинов знаков отличия Георгиевского Ордена. В этот день она повелела чествовать героев при дворе. В любом месте Героям оказывали почет и уважение. И в 2007 году традиция вернулась в нашу новую Россию», – отмечает Геннадий Фоменко.

По словам Героя России, с того дня памятную дату в России принято отмечать ежегодно. Ранее почетный выстрел осуществляли участники Великой Отечественной войны. Но в Петербурге на сегодняшний день в живых осталось всего два героя Советского Союза и один полный кавалер ордена Славы. Теперь такую возможность также предоставляют ныне здравствующим героям.

Помимо выстрела в честь Героев Отечества в Кронштадте отслужат молебен. В Тихвине отдадут воинские почести тем, кто в годы Великой Отечественной войны освободил город от фашистов. В Петербурге главы администрации совместно с ныне живущими героями возложат цветы к подножию монументов, посвященных памяти павших героев.