Патриарх Кирилл назвал недопустимым создание независимой церкви на Украине

Москва, 9 декабря. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал недопустимым предоставление православной церкви на Украине автокефалии. С таким заявлением он выступил перед верующими после литургии в храме Святой Татьяны в Люблино.

«Может быть, эти люди и правы, и в независимом государстве должна быть как бы и независимая церковь? … Почему бы не допустить такое в отношении Украины?.. Нельзя допустить», — сказал он.

Патриарх, объясняя свою позицию, отметил, что сторонники независимой церкви на Украине исполнены злобы, готовы насильно добавиться своей цели и «погубить жизни других». Он добавил, что раскольники пытаются представить свои идеи, наполненные тьмой, как положительные и светлые. По его словам, для того, чтобы отличить свет от тьмы необходимо «внимательно послушать тех, кто говорит о свете, а на самом деле пребывает во тьме».

В то же время патриарх Кирилл верит, что православная церковь сможет устоять и никакие раскольнические объединения, никакое вмешательство светской власти в дела церкви «не способны будут оторвать верующих от жизни во свете божием».

Напомним, киевское руководство и неканоническая церковная структура рассчитывают получить от Константинополя томос об автокефалии до конца этого года. Однако томос может получить предстоятель «объединенной» церкви, которого должны выбрать на так называемом «объединительном соборе» православных церквей на Украине. Собор планируют провести 15 декабря в Киеве. При этом каноническая УПЦ заявила, что не будет участвовать.