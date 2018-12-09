«Безумная идея»: в Совфеде ответили на призыв Порошенко закрыть порты США и Европы для РФ

Москва, 9 декабря. Президент Украины Петр Порошенко призвал закрыть морские порты США и Европы для российских судов в ответ на инцидент в районе Керченского пролива.

В интервью американскому телеканалу Fox News Порошенко заявил, что Россия якобы блокирует свободу судоходства в Керченском проливе, в результате чего Киев терпит убытки.

По мнению члена Совета Федерации Франца Клинцевича, заявление Порошенко является очередной провокацией, а ее реализация может привести к тяжелейшим последствиям для международного права.

«Порошенко уже давно находится в какой-то иной реальности, и обсуждать с ним что-либо серьезное — значит, попусту тратить время», — сказал сенатор.

Он также добавил, что заявление Порошенко является его очередной «безумной идеей». При этом именно так ее воспринимает большая часть западных политиков. Сенатор подчеркнул, что никакого блокирования судоходства в Керченском проливе и Азовском море не существует, передает «КП».

«Была провокация кораблей ВМС Украины, которая была пресечена российскими пограничниками абсолютно законно. Никакого отношения это к свободе судоходства не имеет», — добавил Клинцевич.

Напомним, 25 ноября два артиллерийских катера и рейдовый буксир из состава военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России, войдя в территориальные воды РФ. Украинские военные судна совершали провокационные маневры, отказываясь выполнять законные требования российских пограничников. Вечером три украинских судна и их экипажи были задержаны в районе Керченского пролива.