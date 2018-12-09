Сирия новости 9 декабря 19.30: САА отбила атаку радикалов в Хаме, при взрыве в Алеппо погиб гражданский

Сирия, 9 декабря. САА отбила атаку радикалов в Хаме, при взрыве в Алеппо погиб гражданский, ВВС международной коалиции продолжают наносить удары по жилым районам Хаджина. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций радикальных исламистов в Идлибе, отразили атаку джихадистов в Хаме.

Курды: захватили здание больницы в Хаджине.

Международная коалиция: продолжает наносить удары по жилым районам Хаджина.

Провинция Алеппо

Военный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@sayed_ridha), что командир незаконного формирования «Бригада Мохаммеда аль-Фатех» сбежал из Африна и сдался правительственным силам Сирии.

В северном пригороде административного центра провинции Алеппо детонировало самодельное взрывное устройство, сообщает информационное агентство Baladi News. Предполагается, что организаторы теракта покушались на одного из командиров группировки «Бригада Султана Мурада», однако в результате разрыва мины погиб гражданский, еще несколько человек получили ранения.

Провинция Дейр-эз-Зор

В Хаджине продолжаются столкновения между Демократическими силами Сирии (SDF) и «Исламским государством»1, передает военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@MasarPressNet). Baladi News пишет, что SDF захватили у ИГ1 здание местной больницы.

По сведениям Twitter-канала (@MasarPressNet) , продвижение курдских военизированных отрядов поддерживают ВВС международной коалиции. Самолеты возглавляемого США западного альянса наносят удары по жилым районам города, что создает опасность для гражданских.

Провинция Идлиб

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) пишет, что после очередного провокационного обстрела расположений сирийской армии со стороны радикальных исламистов, на юге провинции Идлиб возобновились столкновения между правительственными войсками и незаконными вооруженными формированиями.

В районе населенного пункта Телль аль-Карама в северной части региона обнаружено тело мирного жителя, сообщает Twitter-канал (@MasarPressNet). Обстоятельства смерти гражданского неизвестны.

Провинция Хама

Радикальные исламисты пытались проникнуть на подконтрольные Сирийской арабской армии (САА) территории в поселении Суран, передает информационное агентство SANA. Сообщается, что бойцы правительственных сил САР отбили атаку джихадистов. Известно, что все члены нападавшей банды были нейтрализованы.

САА ведет обстрел опорных пунктов террористов в окрестностях Аль-Латамины на севере провинции Хама. Об этом пишет военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@jisrtv).

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)