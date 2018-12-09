Глава правительства Каталонии начал двухдневную голодовку

Мадрид, 9 декабря. Глава правительства Каталонии Ким Торра начал в воскресенье, 9 декабря, двухдневную голодовку в поддержку каталонских политиков, которые находятся в предварительном заключении, сообщила газета La Vanguardia.

Председатель каталонского правительства собирается голодать до 09.00 вторника. Торра с утра в воскресенье направился в район Сарриа, где несколько человек также устроили голодовку. Там он пробудет до вечера, после чего отправится в бенедиктинский монастырь Монсеррат, где пробудет до вторника.

По данным издания, ранее четверо политиков объявили голодовку в знак протеста против решений суда в отношении сторонников независимости региона.

Напомним, в октябре прошлого года в Каталонии прошел референдум о выходе региона из Испании. Мадрид изначально заявил о незаконности данного референдума.