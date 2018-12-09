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«Фарс и провокация»: Нарышкин рассказал, как Лондон уничтожает домашних животных и улики по «делу Скрипаля»

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«Фарс и провокация»: Нарышкин рассказал, как Лондон уничтожает домашних животных и улики по «делу Скрипаля»

Москва, 9 декабря. Власти Британии по-прежнему не идут навстречу России, отказываясь сотрудничать в расследовании так называемого «дела Скрипалей», более того, они даже уничтожают улики, заявил глава директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

«Британская сторона в ходе расследования, как вот видится с нашей стороны, постоянно уничтожает улики, домашних животных, другие предметы», — подчеркнул он в эфире телеканала «Россия-1».

Нарышкин отметил, что установить истину можно только при совместном расследовании, но пока из-за нежелания Британии это по-прежнему невозможно.

«До сегодняшнего дня мы воспринимаем это пока как фарс, как провокацию», — сказал Нарышкин.

Он вновь напомнил, что Россия сразу предложила помощь в расследовании провокации в Солсбери в марте этого года.

 

 

Автор: Ярослава Замысловатова
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