Донецк, 9 декабря. Разведка Донецкой народной республики получила данные о том, что подразделения ВСУ доставили в район Горловки большую партию ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые могут использовать для провокации с химическим оружием. Об этом сообщил глава пресс-службы управления народной милиции республики Даниил Безсонов.

«Наша разведка получила достоверные данные о прибытии на горловское направление железнодорожным составом большого количества ударных беспилотников типа Warmate-1 и Bayraktar», — сообщил он.

По его словам, Bayraktar, который был произведен совместно Киевом и Анкарой, способен нести до 70 килограммов нагрузки. Он напомнил, что не так давно украинские власти хвастались своим приобретением.

Безсонов добавил, что беспилотники могут быть использованы для проведения в Донбассе провокаций и налета на критически важные объекты республики. По его словам, украинские и британские военнослужащие подготовили несколько постановочных видео с использованием компьютерной графики для вброса в информационное пространство после проведения химпровокации.

«Фальшивки должны стать доказательством якобы причастности военнослужащих народной милиции к применению беспилотных средств с химическим оружием», — подчеркнул он.

Напомним, вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с 2014 года. После госпереворота в стране ДНР и ЛНР, отказавшись подчиняться новому руководству, заявили о своей независимости. В ответ Киев начал вести против республик Донбасса военные операции.

Согласно минским договоренностям, беспилотники могут использовать только наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в прилегающих к линии соприкосновения районах Донбасса.