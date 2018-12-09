Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новороссия

В ДНР заявили о поставке ВСУ крупной партии БПЛА для провокаций

52
0 Оставить комментарий

В ДНР заявили о поставке ВСУ крупной партии БПЛА для провокаций

Донецк, 9 декабря. Разведка Донецкой народной республики получила данные о том, что подразделения ВСУ доставили в район Горловки большую партию ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые могут использовать для провокации с химическим оружием. Об этом сообщил глава пресс-службы управления народной милиции республики Даниил Безсонов.

«Наша разведка получила достоверные данные о прибытии на горловское направление железнодорожным составом большого количества ударных беспилотников типа Warmate-1 и Bayraktar», — сообщил он.

По его словам, Bayraktar, который был произведен совместно Киевом и Анкарой, способен нести до 70 килограммов нагрузки. Он напомнил, что не так давно украинские власти хвастались своим приобретением.

Безсонов добавил, что беспилотники могут быть использованы для проведения в Донбассе провокаций и налета на критически важные объекты республики. По его словам, украинские и британские военнослужащие подготовили несколько постановочных видео с использованием компьютерной графики для вброса в информационное пространство после проведения химпровокации.

«Фальшивки должны стать доказательством якобы причастности военнослужащих народной милиции к применению беспилотных средств с химическим оружием», — подчеркнул он.

Напомним, вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с 2014 года. После госпереворота в стране ДНР и ЛНР, отказавшись подчиняться новому руководству, заявили о своей независимости. В ответ Киев начал вести против республик Донбасса военные операции.

Согласно минским договоренностям, беспилотники могут использовать только наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в прилегающих к линии соприкосновения районах Донбасса.

Автор: Данила Копп
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.