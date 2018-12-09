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Разведка ЛНР сообщила о переброске БТР и САУ к линии фронта в Донбассе

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Разведка ЛНР сообщила о переброске БТР и САУ к линии фронта в Донбассе

Луганск, 9 декабря. Подразделения вооруженных сил Украины перебросили к линии соприкосновения в Донбассе бронетранспортеры и самоходные артиллерийские установки. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По его словам, украинские силовики продолжают наращивать силы и средства в районе линии соприкосновения сторон в Донбассе. Накануне разведка Луганской народной республики зафиксировала переброску бронетранспортеров и САУ к линии фронта.

«В районе населенного пункта Орехово были зафиксированы три САУ "Гвоздика" калибра 122 мм из состава 10-й отдельной горно-штурмовой бригады», — пояснил Марочко.

Он также добавил, что разведка ЛНР зафиксировала прибытие пяти бронетранспортеров и шести грузовых автомобилей с боеприпасами и военным оборудованием в район населенного пункта Новозвановка, где в настоящее время дислоцируется 14-я механизированная бригада ВСУ.

Автор: Артем Никулин
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