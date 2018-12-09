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Россияне смогут помогать ГИБДД с помощью нового приложения по ловле лихачей

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Россияне смогут помогать ГИБДД с помощью нового приложения по ловле лихачей

Москва, 9 декабря. Водителей-нарушителей ПДД в России планируют начать ловить с помощью бдительных граждан. Нарушения «народные инспекторы» смогут фиксировать с помощью своего мобильника, а после передавать данные в ГИБДД.

Новая система, получившая название «Народный инспектор», может начать работать уже в 2019 году. Проект находится на рассмотрении в Госдуме и ждет первого чтения.

Как уточняет газета «Известия», для того, чтобы пользоваться системой, нужно пройти регистрацию на на портале госуслуг, установить приложение на телефон и при отправке видеоматериалов в ГИБДД указывать дату и место съемки инцидента.


 

Автор: Ярослава Замысловатова
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