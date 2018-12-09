Россияне смогут помогать ГИБДД с помощью нового приложения по ловле лихачей

Москва, 9 декабря. Водителей-нарушителей ПДД в России планируют начать ловить с помощью бдительных граждан. Нарушения «народные инспекторы» смогут фиксировать с помощью своего мобильника, а после передавать данные в ГИБДД.

Новая система, получившая название «Народный инспектор», может начать работать уже в 2019 году. Проект находится на рассмотрении в Госдуме и ждет первого чтения.

Как уточняет газета «Известия», для того, чтобы пользоваться системой, нужно пройти регистрацию на на портале госуслуг, установить приложение на телефон и при отправке видеоматериалов в ГИБДД указывать дату и место съемки инцидента.



