Последние события явно показывают, что Украина не является самостоятельным игроком на международной политической арене; ее действия сводятся к тому, чтобы просто выполнять поставленные перед ней задачи. Об этом заявил представитель ЛНР на переговорах в Минске, и.о. министра иностранных дел республики Владислав Дейнего.

«Все последние действия явно показывают, что Украина не является самостоятельным субъектом на международной арене и выполняет задачи иных, тех, кто дёргает за ниточки, в том числе и в части введения военного положения. Я думаю, все видели, что была попытка ввести военное положение на 60 дней, потом нужная ниточка была задействована — и сразу стало 30 дней», — рассказал Дейнего.

По его словам, на последней встрече в Минске обсуждалась опасность провокаций с применением химического оружия. В этом контексте поднимался вопрос о 77-й специальной бригаде, в состав которой входят британские специалисты и которая действует сейчас на подконтрольной Киеву территории.

Дейнего также отметил, что военное положение на Украине интересовало представителей ЛНР и ДНР, прежде всего, потому, что оно может отразиться на ситуации в республиках.

«Нам удалось получить от официальных представителей украинской стороны заверение, что никоим образом введение военного положения не отразится ни на минском переговорном процессе, ни на реализации тех или иных договоренностей, достигнутых в Минске», — рассказал представитель ЛНР.

«С другой стороны, мы с вами прекрасно видим уже сейчас, что на линии разграничения наблюдается достаточно серьезное осложнение обстановки. Началось оно еще перед введением Украиной военного положения, и сейчас ситуация продолжает нагнетаться», — добавил Дейнего.

Он пояснил, что за последние дни ВСУ несколько раз открывали огонь по пункту пропуска в Станице Луганской.

«Получил повреждение деревянный настил, который используется вместо взорванного еще в 2015 году пролета моста, который был со второй или даже третьей попытки украинскими военными обрушен, и до сих пор мы не можем никаким образом восстановить в нормальном виде переход через реку Северский Донец. Один из пролетов моста сейчас используется в экстремальных условиях».

По словам Дейнего, на следующий день обстрел повторился; пострадали другие элементы инфраструктуры пункта пропуска. Это доказывает, что ситуация на линии разграничения — как бы ни хотела Украина выдать ее за стабильную — на самом деле обостряется.

