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«Мы в гареме как будто»: жена Мамаева рассказала о любовнице футболиста

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«Мы в гареме как будто»: жена Мамаева рассказала о любовнице футболиста

Москва, 9 декабря. Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, арестованный по подозрению в хулиганстве, находился в отношениях с девушкой пониженной социальной ответственности. Об этом заявила жена футболиста Алана Мамаева.

По ее словам, в том утро, когда Мамаева и Кокорина заметили в драке, хавбэк «Краснодара» также встречался с любовницей. Мамаева утверждает, что ее муж знал о роде занятий девушки, но при этом «давал понять», что любит ее.

«Я готова простить измены, а мне говорят: «И тебя тоже люблю». Мы в гареме как будто бы. Понятно, что я его люблю, но я тоже не могу постоянно биться об закрытую стену», — сказала Мамаева в программе «Центральное телевидение» на телеканале НТВ.

Алана Мамаева также заявила, что намерена сохранить свою семью, однако не знает, как мириться тем, что ее супруг любит еще одну женщину. Она добавила, что еще восемь лет назад не смогла бы простить измену. Однако сейчас Мамаева уверяет, что готова закрыть глаза на поведение мужа и начать все сначала. При этом она отметила, что не может заставить супруга разлюбить кого-либо.

Напомним, 6 декабря Тверской суд Москвы продлил арест футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину. Их подозревают в нападении на водителя телеведущей Первого канала и драке в одной из кофеен Москвы. В результате инцидента в кофейне пострадали директор департамента Минпромторга Денис Пак и генеральный директор автомобилестроительного института «НАМИ» Сергей Гайсин.

Автор: Регина Пак
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