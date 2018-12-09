В Риге арестовали объявленного в международный розыск россиянина

Рига, 9 декабря. Суд в Риге принял решение поместить под стражу россиянина Виктора Золотарева, ранее объявленного властями Польши в международный розыск. Об этом рассказала адвокат гражданина РФ Имма Янсоне.

7 декабря Золотарева задержала полиция Латвии. В это время россиянин находился возле посольства США в Риге. Власти Польши утверждают, что Золотарев был объявлен в международный розыск еще в 2017 году, однако он отрицает, что знал об этом.

Янсоне рассказала, что, согласно решению суда, россиянин проведет под стражей 80 суток. Из Риги его планируют экстрадировать в Польшу. Однако, если в течение 80 дней сделать этого не удастся, то избранная мера пресечения будет пересмотрена. По словам адвоката, суд принял решение поместить Золотарева под стражу в том числе по той причине, что у него нет места жительства в Латвии.

Адвокат добавила, что сотрудника посольства РФ готовы были предоставить помощь в данном вопросе, однако суд не принял эти аргументы.

«Я хочу сказать, что человек очень болен, я бы назвала его состояние критическим — у него сердечная недостаточность», — сказала Янсоне в комментарии РИА Новости.

Отмечается, что причина, по которой Польша объявила Золотарева в розыск, пока неизвестна.