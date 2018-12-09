В УПЦ МП ответили на просьбу Порошенко помочь в возвращении украинских моряков

Киев, 9 декабря. Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ МП) постоянно ведет переговоры с российской стороной о возвращении граждан Украины, в том числе военных моряков, которые были задержаны в районе Керченского пролива. Об этом сообщил глава информационно-просветительского отдела УПЦ МП архиепископ Климент.

По его словам, президент Украины Петр Порошенко обратился к митрополиту УПЦ МП Онуфрию с просьбой способствовать возвращению украинских граждан. При этом Климент отметил, что Украинская православная церковь начала переговоры о возвращении украинских военных и ранее. Он также добавил, что Онуфрий неоднократно обращался с такими просьбами к патриарху Кириллу.

«Пока идет работа, и эта проблема озвучена. Патриарх (Московский и всея Руси Кирилл – Прим. ФАН) очень заинтересован, чтобы усилия церкви принесли свой плод, поэтому мы ожидаем, что будут какие-то результаты», — сказал Климент в комментарии ТАСС.

Ранее президент Украины Петр Порошенко обратился к главе УПЦ МП Онуфрию с просьбой оказать помощь в возвращении украинских военных моряков, которые были задержаны за нарушение государственной границы России в районе Керченского пролива.

Напомним, 25 ноября три судна из состава военно-морских сил Украины незаконно вошли в территориальные воды России, нарушив государственную границу РФ. Украинские военные судна осуществляли провокационные маневры, а их экипажи не подчинялись законным требованиям сотрудников пограничной службы ФСБ. Вечером три украинских судна и их экипажи были задержаны в районе Керченского пролива.