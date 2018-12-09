Лещенко рассказал, когда его выпишут из больницы

Москва, 9 декабря. Известного певца Льва Лещенко выпишут из больницы в понедельник, 10 декабря. Об этом сообщил сам артист.

«Нет, меня не выписали, выпишут завтра», — сказал Лещенко в беседе с ТАСС.

По его словам, на завтра у него уже запланировано посещение концерта памяти композитора, пианиста и скрипача Владимира Шаинского.

Лещенко подчеркнул, что чувствует себя нормально.

Накануне стало известно, что звезда эстрады госпитализирован в одну из столичных больниц. Ранее СМИ сообщили, что 76-летний музыкант должен был принять участие в финале всероссийского конкурса «На благо мира», но здоровье певца подвело — ему стало плохо, и он был госпитализирован. В свою очередь артист отметил, что госпитализация была запланирована.