Донбасс сегодня: командиры ВСУ расстреливают подчиненных, Киев ударил по ЛНР из артиллерии

Донбасс, 9 декабря. Артиллерийский удар нанесли ВСУ по поселку Желобок. Разведка ДНР сообщила о расстрелах командирами украинских подразделений своих бойцов. Украинские СМИ рассказали о «таксах» на пунктах пропуска в ДНР. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

По поселку Желобок (территория ЛНР) был нанесен артиллерийский удар с использованием 122-мм артустановок. Всего по населенному пункту выпущено 12 снарядов. К счастью, жертв среди гражданских и военных нет. Еще три поселка ЛНР находились в минувшие сутки под минометными обстрелами украинских военных с применением 120-мм и 82-мм минометов.

В зоне обстрела украинских войск оказались также десять городов и поселков Донецкой народной республики, огонь по которым открывался 17 раз. Самым горячим направлением стал Донецк и его окрестности, где украинскими военными были задействованы минометы всех калибров и орудия боевых машин, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Украинские командиры расстреливают подчиненных

В окрестностях села Богдановка, контролируемом ВСУ, произошел конфликт между командиром роты 1-го батальона 128-й горно-штурмовой бригады и подчиненными, сообщает разведка ДНР. Результатом разборок стало убийство командиром одного из солдат. Сообщается, что застреленный открыто высказывал мнение против продолжения войны в Донбассе, что, вполне вероятно, и стало причиной междоусобицы в батальоне.

Поскольку инцидент произошел на взводном опорном пункте бригады, с целью сокрытия истинных причин смерти бойца командование подразделения списало этот инцидент на обстрел военных ДНР. Другой схожий случай произошел в городе Бердянск, где командир одного из подразделений во время конфликта с подчиненным также застрелил последнего. В силу удаленности города от зоны боевых действий инцидент был представлен как самоубийство.

Украинские СМИ: «Боевики взвинтили поборы за проезд КПВВ»

В воскресенье киевские интернет-издания со ссылкой на комментарии местных жителей ДНР в социальных сетях сообщили о подорожании «тарифа на проезд без очереди» через контрольные пункты въезд-выезда на линии соприкосновения. Стоит отметить, что подобные публикации не являются редкостью в украинских изданиях, хотя о ситуациях на пунктах пропуска сами украинские СМИ предпочитают молчать.

Что касается «таксы», о которой указано в публикации, то она, по данным СМИ, выросла до двух тысяч рублей с человека. Конкретные примеры пересечения линии фронта подобным образом не приводятся, кто и кому давал взятки тоже не говорится. Между тем корреспонденту ФАН, работающему в Донбассе, известны случаи, когда некоторые гражданские, пользуясь доверчивостью земляков, выманивали деньги за ускорение пересечения КПВВ. Как правило, после сбора определенной суммы наличности, «решалы» скрываются с места. Данная схема является мошеннической, и, что характерно, применяется злоумышленниками по обе стороны линии фронта.

Официально никаких дополнительных льгот при пересечении КПВВ республиканские пограничники не устанавливают, кроме тех, которые предписаны специальными положениями. Они касаются детей, инвалидов и других категорий граждан. Более того, все пункты пропуска оборудованы системами видеонаблюдения, что исключает возможность дачи взятки.