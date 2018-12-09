«Ждем высылку наших дипломатов»: россияне обсуждают исполнение русского вальса на протестах в Париже

Париж, 9 декабря. Участники протестных акций в центре Парижа играют русский вальс «На сопках Маньчжурии» и рисуют советскую символику на стенах зданий и желтых жилетах. Фото с места событий поразили российских пользователей в соцсетях.

«Ждем к понедельнику высылку дипломатов и новый пакет санкций из-за вмешательства Кремля в дела суверенного государства», — с иронией написал в своем Twitter спецкор газеты KP.RU Дмитрий Смирнов.

«И как потом доказать, что Россия здесь совершенно ни при чем», — смеется Ivolga2015Irina.

«Сначала на улицах Парижа развернули флаг ДНР, теперь «На сопках Манчжурии». Чувствую, до гимна России и требования войти в состав Российской Федерации остались считанные дни», — заметил в ответ Юрий Тимиров.

«Красивый вальс, даже у полиции появилось желание потанцевать, Крутят головой», — обратила внимание Ольга Башкова.

Кроме того, как сообщает «Царьград», одним из самых популярных знаков, который сейчас встретить в Париже как на «желтых жилетах» участников протеста, так и на стенах домов, стал серп и молот. Фото рисующих этот символ активистов опубликовала в своем Twitter журналист Юлия Витязева.

«Ребус дня: найди на фото руку Кремля. Вернее, ее автограф», - пошутила она.

Отметим, что «российский след» в Париже уже успела обнаружить Служба безопасности Украины. С обвинениями в «кураторстве» беспорядков в столице Франции на РФ обрушился глава СБУ Василий Грицак.