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Украинские пограничники задержали поляка с контрабандными деталями для самолетов

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Украинские пограничники задержали поляка с контрабандными деталями для самолетов

Киев, 9 декабря. Гражданин Польши пытался незаконно вывезти с территории Украины детали для самолета. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

По данным ведомства, инцидент произошел на польско-украинской границе в Львовской области. Пограничники Мостисского отряда обнаружили в автомобиле гражданина Польши незадекларированные комплектующие к самолетам.

«Гражданин Польши, вез по полосе движения «зеленый коридор» товары двойного назначения, которые используются, как комплектующие к самолетам», — говорится в сообщении.

Хозяин автомобиля и его груз были задержаны и переданы сотрудникам полиции.

Автор: Артем Никулин
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