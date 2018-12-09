Украинские пограничники задержали поляка с контрабандными деталями для самолетов

Киев, 9 декабря. Гражданин Польши пытался незаконно вывезти с территории Украины детали для самолета. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

По данным ведомства, инцидент произошел на польско-украинской границе в Львовской области. Пограничники Мостисского отряда обнаружили в автомобиле гражданина Польши незадекларированные комплектующие к самолетам.

«Гражданин Польши, вез по полосе движения «зеленый коридор» товары двойного назначения, которые используются, как комплектующие к самолетам», — говорится в сообщении.

Хозяин автомобиля и его груз были задержаны и переданы сотрудникам полиции.