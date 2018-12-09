В Совфеде назвали правильным учредить премию имени правозащитницы Алексеевой

Москва. 9 декабря. Сенатор Владимир Лукин назвал учреждение премии имени правозащитницы Людмилы Алексеевой правильным.

«Я считаю, что это было бы хорошо — учредить премию имени Людмилы Алексеевой», — приводит РИА Новости слова Лукина.

По его мнению, данный вопрос необходимо обсудить среди правозащитников.

Известной российской правозащитницы Людмилы Алексеевой не стало в субботу, 8 декабря. Она скончалась на 92-м году жизни в Москве.

Напомним, Алексеева возглавляла Московскую Хельсинскую группу более двух десятков лет. За свою правозащитную деятельность она получила несколько десятков наград, в том числе почетный знак «За права человека», учрежденный Уполномоченным по правам человека в РФ.