Нельзя оставлять без ответа: эксперт прокомментировал новые «подозрения» Лондона в отношении России

Детективы из Скотланд-Ярда, которые занимаются расследованием обстоятельств отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, заявили о новых подозрениях в отношении России. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

По их версии, Российская Федерация может быть причастна к еще двум «загадочным убийствам» в Великобритании. Следователи из Скотланд-Ярда считают, что в то время, когда на британской территории погибли бизнесмены Александр Перепеличный и Скотт Янг, в страну якобы могли приезжать сотрудники российских спецслужб.

«Одна из версий расследования рассматривает возможную связь агентов российской разведки, въезжавших в это время в страну, с подозрительными смертями», — заявил источник The Sunday Times.

Информационная атака на Россию

Политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев, комментируя ФАН новые «подозрения» Лондона, отметил, что антироссийская шпионская истерия, которая существует среди западного истеблишмента, не исчезнет мгновенно. Во-первых, России достался в наследство имидж шпионской державы от СССР. Во-вторых, в западных СМИ, медиа и современной культуре существует тренд по преувеличению масштабов государственной разведки России.

«Мы все видели много голливудских фильмов, где русская разведка показана воплощением зла, но обладающей могущественными возможностями по всей планете. Во многих европейских странах большие рейтинги получают заметки и репортажи с псевдорасследованиями о работе русских шпионов. Масла в огонь подливают истории с отравлением Скрипалей, «избранием» Россией Трампа президентом США, даже в результатах Brexit обвиняют Москву», — пояснил Евгений Валяев.

По словам эксперта, на этом фоне России следует ожидать, что обвинения в убийствах различных лиц будут следовать лишь по одной простой причине — из-за наличия мотива. И если погиб какой-либо чиновник или бизнесмен, который уехал когда-то из России, то обвинения против Москвы на заставят себя долго ждать. Истории с обвинениями в убийстве бизнесмена Александра Перепеличного и предпринимателя Скотта Янга не станут последними.

«Эти обвинения российской стороне не стоит воспринимать всерьез, но и оставлять их без ответа также нельзя. Необходимо по каждому такому обвинению проводить информационную и дипломатическую работу. Каждое обвинение должно быть основано на фактах, а не на домыслах. Наличие мотива вовсе не достаточно для предъявления обвинений», — считает собеседник ФАН.

Серьезной доказательной базы, особенно по каким-то старым делам, у западных стран просто не будет, уверен политический аналитик.