«Они управляли моим телом»: в Сети появились показания изнасилованной дознавательницы из Уфы

Уфа, 9 декабря. В Сети появилось фото, на котором запечатлены выдержки из показаний уфимской дознавательницы, заявившей об изнасиловании коллегами. По ее словам, трое мужчин поочередно, а иногда — одновременно — издевались над ней.

Судя по выдержке из показаний потерпевшей во время очной ставки с одним из подозреваемых, в преступлении участвовали три человека: полковник Матвеев, Галиев и Яромчук. Девушка рассказала, что ее изнасиловали «в естественной и противоестественной форме».

«Они управляли моим телом, трое управляли, пока один насиловал», — сказала потерпевшая, слова которой приводит KP.Ru.

По словам девушки, над ней издевались на протяжении 50 минут: с 22.40 до 00.30.

Напомним, по данным следствия, в ночь на 30 октября 23-летняя девушка-дознаватель из Уфы стала жертвой группового изнасилования. Подозреваемыми по делу проходят ее коллеги. По факту преступления были задержаны: начальник отдела по вопросам миграции МВД по Уфимскому району Павел Яромчук, начальник отдела МВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев и начальник отдела МВД по Кармаскалинскому району Салават Галиев. Все трое были уволены из органов внутренних дел и арестованы.