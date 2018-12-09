В МЧС назвали фейком новость о выдаче костюмов оленей для сотрудников на Новый год

Москва, 9 декабря. В МЧС России назвали фейком сообщения о том, что сотрудники ведомства получат особую форму в новогоднюю ночь.

Ранее некоторые СМИ, ссылаясь на некий документ, сообщили, что сотрудники МЧС, которые заступят на дежурство в новогоднюю ночь, получат особую форму. Так, сотрудники, у которых есть дисциплинарные взыскания, якобы получат костюм оленя, а дежурные — новогодние красные колпаки с белым помпоном.

«Опубликованный документ — не что иное, как фейк», — заявили в пресс-службе МЧС России.

В ведомстве отметили, что ни нумерация документа, ни сокращения, которые были использованы авторами подделки, к российскому МЧС не имеют отношения. Вместе с тем в министерстве отметили, что эту шутку оценили.