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Россиянин Логинов взял бронзу на этапе Кубка мира в Словении

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Россиянин Логинов взял бронзу на этапе Кубка мира в Словении

Любляна, 9 декабря. Российский биатлонист Александр Логинов стал третьим в гонке преследования на первом этапе Кубка мира в словенской Поклюке.

У спортсмена были все шансы на победу, но все испортило падение на одном из подъемов. Видео падения уже появилось в Сети.

По словам самого биатлониста, он допустил ошибку, случайно воткнув себе палку в ногу В итоге в лидеры вырывался норвежец Йоханнес Бё. Он завоевал золото, обладателем серебра стал французский спортсмен Кантен Фильона-Майе.

Автор: Ярослава Замысловатова
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