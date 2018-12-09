Россиянин Логинов взял бронзу на этапе Кубка мира в Словении

Любляна, 9 декабря. Российский биатлонист Александр Логинов стал третьим в гонке преследования на первом этапе Кубка мира в словенской Поклюке.

У спортсмена были все шансы на победу, но все испортило падение на одном из подъемов. Видео падения уже появилось в Сети.

What a crazy last loop! Aleksandr Loginov stumbles, @7ohannesbo withstands a late charge from @quentinfillon and wins the men's pursuit by a whisker! ????



Follow the last loop of the #POK18 men's pursuit on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/fW8fh9CRbP — IBU World Cup (@IBU_WC) December 9, 2018

По словам самого биатлониста, он допустил ошибку, случайно воткнув себе палку в ногу В итоге в лидеры вырывался норвежец Йоханнес Бё. Он завоевал золото, обладателем серебра стал французский спортсмен Кантен Фильона-Майе.